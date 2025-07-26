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В центре Кишинева завершился митинг оппозиции

ТАСС: митинг оппозиции в центре Кишинева завершился
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Митинг оппозиции в центре Кишинева прошел без серьезных инцидентов, как передает корреспондент ТАСС, после объявления о завершении акции демонстранты мирно разошлись, не препятствуя автомобильному движению.

Демонстрация прошла в сквере Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, туда участники митинга пришли несколькими колоннами по главным улицам Кишинева, скандируя: «Долой [президента] Майю Санду». Также звучали и другие лозунги.

В своих выступлениях оппозиционеры также призывали Молдавию соблюдать нейтралитет и прекратить конфронтации с Россией. Помимо этого прозвучали обвинения в адрес правящей Партии действия и солидарности (ПДС) в узурпации власти. Среди прочего демонстранты пригрозили инициировать расследование этих нарушений после парламентских выборов 28 сентября.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что блок, который создали оппозиционные партии, во внешней политике выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией. По его словам, этому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

Ранее в Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера.

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