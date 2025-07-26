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Орбан назвал новый бюджет ЕС военным

Орбан: проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией
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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Проект нового бюджета ЕС нацелен на военное противостояние с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, его речь транслировал телеканал М1.

«Евросоюз опубликовал проект семилетнего бюджета. Это объемный текст, если кто-то его внимательно изучит, то увидит, что это военный бюджет», — заявил он.

Премьер Венгрии пояснил, что все в бюджете составлено в соответствии с логикой войны — 20% средств будут направлены на Украину, а если что-то останется, то это будет потрачено не на развитие, сельское хозяйство или фермеров, а на подготовку к войне.

Орбан подчеркнул, что это бюджет «Евросоюза, который воюет с Россией на территории Украины» и желает победить, надеясь, что «военное поражение пошатнет РФ».

Также глава венгерского правительства заявил, что Венгрия допускает возможность эскалации военного конфликта на Украине и его распространения на территорию Европы, но в любом случае намерена остаться от него в стороне.

16 июля Еврокомиссия выступила с инициативой увеличить следующий семилетний бюджет Европейского союза на €800 млрд. Согласно документу, общий объем бюджета должен составить €2 трлн против €1,2 трлн в предыдущий период (с 2021 по 2027 год).

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят выделить Украине €100 млрд до 2034 года.

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