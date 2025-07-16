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Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС

Еврокомиссия намерена повысить следующий семилетний бюджет ЕС на 800 млрд евро
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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия выступила с инициативой увеличить следующий семилетний бюджет Европейского союза (ЕС) на €800 млрд. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии о предложениях по формированию нового бюджета ЕС.

Согласно документу, общий объем бюджета должен составить €2 трлн, против €1,2 трлн в предыдущий период (с 2021 по 2027 год).

«Эта программа обеспечит Европу долгосрочным инвестиционным бюджетом, соответствующим её амбициям стать независимым, процветающим, безопасным и процветающим обществом и экономикой в течение ближайшего десятилетия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что предложенный бюджет составляет 1,26% от валового национального дохода ЕС в среднем в период с 2028 по 2034 год. Кроме того, Еврокомиссия предложила выделить дополнительное финансирование европейским странам, которые располагаются на границе с РФ, Белоруссией и Украиной в связи с повышенными рисками безопасности.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что странам ЕС необходимо выделить €100 млрд в следующем семилетнем бюджете сообщества на подготовку к «возможной российской агрессии». По словам политика, если ЕС «потерпит неудачу на Украине», то якобы может увеличиться «вероятность российской военной агрессии» против стран — членов сообщества.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят выделить Украине 100 млрд евро до 2034 года.

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