Полиция Молдавии обвинила организаторов протестов в подкупе участников

Полиция Молдавии обвинила организаторов митинга, за которым стояли четыре оппозиционные партии, в подкупе участников. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД республики

«Полиция зафиксировала несколько случаев, когда за присутствие на митинге предлагались и принимались денежные средства», — утверждается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Публикация сопровождалась видеозаписью с демонстрации, состоявшейся в субботу, 26 июля. На кадрах видно, как одному из мужчин передают деньги. Сообщается, что правоохранительные органы предпримут все необходимые действия для установления всех обстоятельств.

Протестные мероприятия были организованы Партией социалистов Республики Молдова, Партией коммунистов Республики Молдова, а также партиями «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». Во главе митинга — бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Участники акции выкрикивают: «За суверенную Молдавию», «За справедливость», «Молдавия - нейтральное государство» и другие лозунги. Додон сообщил, что усиленные наряды полиции по приказу молдавских властей задерживают на дорогах в сторону Кишинева протестующих. Политик назвал эти действия беззаконием и возложил ответственность за них на правительство, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду.

Ранее полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу