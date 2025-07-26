Мишустин поручил подготовить законопроект о транспортной политике

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии поручил Минтрансу и Минэкономразвития к 5 ноября представить предложения по концепции закона «О транспортной политике». Об сообщили в Telegram-канале кабмина.

В публикации говорится, что премьер поручил до 1 декабря 2026 года актуализировать транспортную стратегию страны до 2030 года. В документе должны быть рассмотрены вопросы обеспечения лидерства беспилотных технологий в сфере транспорта, развития транспортной инфраструктуры новых регионов, улучшение доступности транспорта, а также реконструкция водных путей и расширение направлений в сфере водного транспорта.

До этого в пресс-службе компании NtechLab сообщили, что в Нижнем Новгороде внедряется система на базе искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации работы общественного транспорта. Новая технология поможет анализировать пассажиропоток в режиме реального времени и более эффективно управлять движением автобусов, троллейбусов и трамваев.

Ранее стало известно, что городские электрозаправочные станции в Москве стали платными.