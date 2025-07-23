Городские электрозаправки станции в Москве стали платными

Зарядные станции для электромобилей стали платными в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Переводим городские ЭЗС проекта «Энергия Москвы» на обычный режим работы. <…> Пилотный проект на городских ЭЗС действовал почти 5 лет. За это время пользователи совершили более 1 млн бесплатных зарядных сессий», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на всех зарядных станциях проекта действует среднерыночный тариф.

До этого стало известно, что в России в мае 2025 года было продано 786 новых электромобилей, что на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным среди новых электрокаров по-прежнему является кроссовер Zeekr 001, который в мае был реализован в количестве 126 экземпляров. Второе место занял седан Evolute i-PRO (111 ед.). За ним следуют кроссовер Geely EX5 и минивэн Zeekr 009, имеющие одинаковый результаты (по 51 ед.). Замыкает топ-5 кроссовер Zeekr 7X (48 ед.).

Ранее эксперт заявил о безопасности эксплуатации и зарядки электромобилей во время дождя.