Утверждения о якобы воинственных действиях России, используемые с целью оправдания милитаризации Германии, выдержаны в лучших традициях «геббельсовской пропаганды», применявшейся во времена Адольфа Гитлера для агрессии в отношении других государств. Об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин стремится к созданию самой сильной армии в Европе.

Патрушев напомнил Мерцу, что именно Германия начинала Первую и Вторую мировые войны, привлекая для своих действий и преступлений против человечества самые разные предлоги.

По словам помощника президента РФ, используемые для оправдания очередной милитаризации ФРГ рассказы о якобы проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, диверсиях в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды.

Патрушев добавил, что сам факт того, что подобные слова прозвучали из уст канцлера Германии спустя несколько дней после празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, уже делает их отвратительными для любого нормального человека.

Ранее Патрушев заявил, что любое посягательство на Калининградскую область встретит быстрый ответ.