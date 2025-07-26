На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев увидел в заявлениях Мерца оттенки «геббельсовской пропаганды»

Патрушев: рассказы Мерца о России выдержаны в лучших традициях Геббельса
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Утверждения о якобы воинственных действиях России, используемые с целью оправдания милитаризации Германии, выдержаны в лучших традициях «геббельсовской пропаганды», применявшейся во времена Адольфа Гитлера для агрессии в отношении других государств. Об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин стремится к созданию самой сильной армии в Европе.

Патрушев напомнил Мерцу, что именно Германия начинала Первую и Вторую мировые войны, привлекая для своих действий и преступлений против человечества самые разные предлоги.

По словам помощника президента РФ, используемые для оправдания очередной милитаризации ФРГ рассказы о якобы проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, диверсиях в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды.

Патрушев добавил, что сам факт того, что подобные слова прозвучали из уст канцлера Германии спустя несколько дней после празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне, уже делает их отвратительными для любого нормального человека.

Ранее Патрушев заявил, что любое посягательство на Калининградскую область встретит быстрый ответ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами