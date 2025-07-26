Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит мгновенный и мощный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Об этом заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. По его словам, такой план уже разработан.

По словам Патрушева, России планы Запада по Калининградской области известны уже давно. Он напомнил, что этот регион является неотъемлемой частью Российской Федерации, и у страны есть все необходимые военные инструменты для гарантии его защиты.

Помощник президента напомнил, что все те, кто когда-либо пытался завоевать Россию, — тевтонские рыцари, прусские юнкеры, фашистская Германия, — оказались на «свалке истории». Современным «западным поджигателям» грозит та ждет та же участь, подчеркнул Патрушев.

Ранее в Китае заявили, что Россия «достала кувалду» в ответ на угрозы НАТО уничтожить Калининград.