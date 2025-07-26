Североатлантический альянс стремится военным способом нарушить территориальную целостность РФ. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По его словам, в том числе о планах НАТО свидетельствуют угрозы в адрес Калининградской области.

«Очевидно, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередным подтверждением устремлений стран — членов НАТО военным способом нарушить суверенитет и территориальную целостность РФ», — отметил Патрушев.

17 июля командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью сообщил, что страны — члены Североатлантического альянса обладают всеми возможностями, чтобы «стереть с лица земли» Калининградскую область. Как он сказал, в НАТО уже разработан соответствующий план.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал Североатлантический альянс враждебным блоком и подчеркнул, что такое положение дел вынуждает Москву принимать меры для обеспечения безопасности.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал жителей не реагировать на угрозы со стороны НАТО.