В Будапеште заявили, что Венгрия не намерена поставлять оружие Украине

Сийярто: Будапешт не поставлял оружие Киеву и не намерен менять свою позицию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поставляла оружие Киеву и не намерена менять свою позицию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, Венгрия является единственной страной НАТО, которая никогда не поставляла оружие Украине и не финансировала такие поставки.

«И мы точно не собираемся менять эту позицию <...> Мы с самого начала выступаем за мир, а нельзя одновременно говорить о мире и поставлять оружие», — пояснил министр.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что сторонники мира на Украине не могут позволить себе отправлять оружие Киеву.

До этого Сийярто говорил, что Европейская комиссия (ЕК) использует финансирование, чтобы оказывать давление на страны, которые не согласны с ее политикой, в том числе на Венгрию.

По его словам, Венгрия находится под «финансовыми санкциями» за то, что она ведет патриотичную, консервативную политику, основанную на национальных интересах.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Венгрия оказалась изолированной в ЕС из-за связей с Россией.