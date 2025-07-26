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В ГД предложили установить правила присоединения СНТ к населенным пунктам

Депутаты СРЗП предложили создать правила присоединения СНТ к населенным пунктам
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия - За правду» предложили разработать правила присоединения СНТ к населенным пунктам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что автором инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Парламентарии уточнили, что СНТ нужно приравнять по статусу к населенному пункту, чтобы предоставить жителям СНТ соответствующие права.

«На своей земле в СНТ люди строят капитальные жилые дома для постоянного проживания и создают коммунальную инфраструктуру. На свои деньги они отстраивают полноценные населенные пункты, регулярно платят налог на недвижимость в местные бюджеты, но при этом к близлежащим городам и поселкам садовые товарищества не имеют никакого отношения. Из-за этого у людей возникают многочисленные трудности», — отметил Миронов.

До этого депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что прописка в загородном доме может быть возможна, но требует соблюдения ряда условий.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака.

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