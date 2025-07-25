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Стало известно о роли Ермака в политике Украины

FT: глава офиса президента Украины Ермак фактически управляет страной
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фактически управляет Украиной, в связи с чем опасения о зарождающемся авторитаризме в стране растет. Об этом в статье для Financial Times написал аналитик Кристофер Миллер.

Материал посвящен влиянию Ермака в политической иерархии государства, а также последствиям его «теневой» власти, в частности, в контексте внешней политики и боевых действий.

«Его (Ермака. — «Газета.Ru») союзники и критики сходятся во мнении, что на Украине практически ничего не происходит без его ведома и одобрения», — говорится в материале.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил о расколе в офисе президента Украины Владимира Зеленского в связи с принятием закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По мнению депутата Верховной рады Анны Скороход, масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Парламентарий пояснила, что, по ее мнению, обыски являются «карательным мероприятием», поскольку начальник НАБУ Семен Кривонос «отбился от рук Ермака».

Ранее протестующие на Украине стали называть Зеленского и Ермака диктаторами.

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