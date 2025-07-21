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Юрист Трампа вспомнил, как пил водку с Лукашенко

Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку на обеде с Лукашенко в Минске
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Юрист президента США Дональда Трампа и заместитель спецпосланника Кита Келлога Джон Коул рассказал, как пил водку вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Своими воспоминаниями он поделился в интервью Politico.

«Я выпил две рюмки, меня не вырвало, но и [пить] третью не стал», — сказал Коул.

Юрист Трампа рассказал, что прилетел в Минск в конце июня в составе американской делегации. Этот обед с Лукашенко способствовал заключению сделки Белоруссии и США об освобождении 14 заключенных.

Politico отмечает, что этот эпизод демонстрирует изменение подхода Трампа к внешней политике во время второго срока на посту президента. Глава Белого Дома привлек своих близких друзей и союзников в качестве посланников для реализации своих планов за рубежом.

Отмечается, что посланники Трампа более прямо доносят позицию американского лидера и позволяют обойти бюрократию Госдепартамента. Они могут свободно говорить и делать то, что традиционные американские дипломаты, возможно, не могут себе позволить.

21 июня Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. На встрече во Дворце Независимости в Минске присутствовали белорусская и американская делегации.

После этой встречи президент Белоруссии подписал помилование для 14 заключенных. Отмечается, что данное решение было принято в ответ на просьбу Дональда Трампа.

Ранее Лукашенко рассказал про необычное угощение от Путина.

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