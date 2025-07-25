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В Литве ответили на частоту звучания русского языка в Вильнюсе

Бабилас: люди в Вильнюсе выбирают язык, на котором им удобнее общаться
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Учащение звучания русского языка в Вильнюсе связано с наплывом беженцев с Украины, мигрантов из Центральной Азии и других стран, но многие граждане Литвы также изъясняются на русском ради удобства. Об этом заявил директор департамента по делам национальных меньшинств Дайнюс Бабилас.

«Среди говорящих — граждане Литвы русской национальности, в том числе староверы, живущие здесь поколениями, иностранцы, обосновавшиеся в стране, а также туристы, приехавшие всего на несколько недель», — рассказал он.

Бабилас добавил, что многие из вышеупомянутых лиц выбирают русский язык, поскольку им «удобнее общаться на родном языке», но при этом они могут владеть и литовским.

До этого министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что понимает общественное возмущение из-за распространенности русского языка в стране. По его словам, в Литве есть государственный язык, а потакание людям, которые злонамеренно не говорят по-литовски, — вопрос самоуважения.

В апреле министр образования, науки и спорта республики Раминта Поповене заявила, что единственным государственным языком Литвы является литовский язык. Комментируя вопрос, пойдет ли Литва по пути Эстонии и Латвии, которые полностью исключили возможность получать образование на русском языке, Поповене ответила, что минобр республики будет следовать нынешним правовым актам.

Ранее генсек НАТО напугал литовцев русским языком.

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