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В России будут блокировать прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности

Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, отрицающих традиционные ценности
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Depositphotos

Совет Федерации одобрил закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности России и пропагандируют их отрицание. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что наличие в киноленте материалов, отрицающих традиционные ценности, станет условием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Инициатива предполагает, что под полномочия Минкультуры переходит возможность вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение.

На данный момент любые корректировки могут быть введены только при обращении правообладателя. Нововведение подразумевает, что показ или прокат киноленты без изменений, внесенных министерством, будет приравниваться к прокату картины без удостоверения.

Помимо этого, министерство сможет выписывать заключения о фильмах, у которых не было прокатного удостоверения, и проводить проверки на наличие материалов в фильмах, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности РФ. При этом эти заключения будут выдаваться при согласовании с Роскомнадзором.

До этого сообщалось, что народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что мультфильмы с традиционными ценностями могут появиться в России благодаря госзаказу и жесткой цензуре. Он уверен, что госзаказ и жесткая цензура должны быть «на все, что касается массового просмотра».

Ранее Роман Михайлов назвал главную проблему российского кино.

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