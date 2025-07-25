Режиссер Михайлов: даже авторское кино в РФ похоже одно на другое

Режиссер, писатель и актер Роман Михайлов назвал главную проблему российского кино. Его цитирует ТАСС.

По мнению кинематографиста, поссийская киноиндустрия не осознает себя.

«Советский кинематограф был явлением, Голливуд — явление, Болливуд — явление, а российский кинематограф — это нечто неопределенное. Даже авторское кино, к сожалению, похоже одно на другое», — говорит автор.

Михайлов сокрушается, что сценарии похожи друг на друга, а одни и те же актеры и музыканты перемещаются из проекта в проект. Он также раскритиковал желание коллег снимать ремейки советского кино, видя в этом «признание собственной беспомощности».

Решить проблему можно было бы, полагает он, прекратив государственное финансирование кино в РФ — тогда, считает Михайлов, в профессии остались бы только те, «кто не может не снимать и у кого есть свои идеи».

Также режиссер выступил против того, чтобы кино превращалось в инструмент идеологического воздействия, потому что «как средство пропаганды чего-либо оно выглядит нелепо и беспомощно».

«Я полностью поддерживаю традиционные ценности и являюсь человеком верующим. <…> Если же кто-то появляется на экране или трибуне, кто говорит о продвижении традиционных ценностей, у меня складывается впечатление, что это все лицемерие», — констатировал он.

Весной «Газета.Ru» составила рейтинг всех фильмов Михайлова, которого называют русским Линчем.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что современное отечественное кино «по большей степени вторично».