Начальник инспекции Литвы по госязыку отказался от слов о закрытии польских школ

Начальник государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка отказался от своих слов о том, что следует закрыть государственные общеобразовательные школы с преподаванием на польском языке. Свое заявление он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сожалею о поспешных словах в адрес польских школ и хочу заверить, что они не отражают моего мнения», — говорится в публикации.

Валотка подчеркнул, что сам придерживается весьма жесткой и консервативной позиции по части защиты литовского языка. Однако этот подход никогда не был равноценен «уничижению и стигматизации национальных групп». Начальник инспекции Литвы заявил, что слова о польских школах «вырвались сгоряча без стремления закрыть их или как-то ограничить работу».

На прошлой неделе Валотка, рассуждая о том, что на улицах городов Литвы стала чаще звучать русская речь, заявил, что все образование в Литве должно вестись на государственном языке. По его мнению, сделать это необходимо для того, чтобы «не появлялись всякие там шальчининкские языковые гетто».

Шальчининкский район находится на юге Литвы и в нем проживают представители польского меньшинства, которые в Литве составляют от всего населения 6,1%.

До этого министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что понимает общественное возмущение из-за распространенности русского языка в стране. По его словам, в Литве есть государственный язык, а потакание людям, которые злонамеренно не говорят по-литовски, — вопрос самоуважения.

Ранее Валотка потребовал от украинских беженцев учить язык.