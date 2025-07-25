На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Начальник инспекции Литвы по госязыку отказался от слов о закрытии польских школ

Начальник инспекции Литвы по госязыку Валотка: закрывать польские школы не будут
true
true
true
close
Depositphotos

Начальник государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка отказался от своих слов о том, что следует закрыть государственные общеобразовательные школы с преподаванием на польском языке. Свое заявление он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сожалею о поспешных словах в адрес польских школ и хочу заверить, что они не отражают моего мнения», — говорится в публикации.

Валотка подчеркнул, что сам придерживается весьма жесткой и консервативной позиции по части защиты литовского языка. Однако этот подход никогда не был равноценен «уничижению и стигматизации национальных групп». Начальник инспекции Литвы заявил, что слова о польских школах «вырвались сгоряча без стремления закрыть их или как-то ограничить работу».

На прошлой неделе Валотка, рассуждая о том, что на улицах городов Литвы стала чаще звучать русская речь, заявил, что все образование в Литве должно вестись на государственном языке. По его мнению, сделать это необходимо для того, чтобы «не появлялись всякие там шальчининкские языковые гетто».

Шальчининкский район находится на юге Литвы и в нем проживают представители польского меньшинства, которые в Литве составляют от всего населения 6,1%.

До этого министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что понимает общественное возмущение из-за распространенности русского языка в стране. По его словам, в Литве есть государственный язык, а потакание людям, которые злонамеренно не говорят по-литовски, — вопрос самоуважения.

Ранее Валотка потребовал от украинских беженцев учить язык.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами