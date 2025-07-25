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Нынешнее единство Европы назвали иллюзией

Директор Института Европы РАН Громыко назвал единство европейских стран иллюзией
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Global Look Press

Объединение Европы в монолитное взаимосвязанное пространство в этом столетии остается иллюзией. Об этом заявил директор Института Европы РАН Алексей Громыко в интервью РИА Новости.

«Если говорить об объединении Европы в некое общее тесно взаимосвязанное пространство, то и в нынешнем столетии это остается иллюзией», — сказал Громыко.

Он добавил, что такие надежды европейцы также питали в начале XX века и в 1990-е годы. По его словам, все попытки объединения Старого Света в большинстве своем зиждились на силе принуждения. В пример эксперт привел Римскую и Каролингскую империи, монархию Габсбургов, наполеоновские войны, экспансию Третьего Рейха, когда всю Европу пытались подчинить какой-то одной воле. Однако все эти проекты, как указал Громыко, в конечном счете не удались, поскольку Европа во все времена была слишком разной и многоликой.

17 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заключили «историческое» соглашение о партнерстве в оборонной сфере, открыто упомянув Россию как причину сближения двух стран.

Согласно тексту соглашения, Берлин и Лондон берут обязательство помогать друг другу в случае агрессии со стороны других стран. Кроме того, они будут проводить регулярные внешнеполитические консультации и согласовывать позиции по ключевым международным проблемам.

Ранее Мерц заявил, что его приоритетом на посту канцлера является достижение единства в Европе.

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