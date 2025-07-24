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Китайский производитель игрушек подал иск на сеть магазинов в США из-за поддельных лабубу

Pop Mart подала в суд на сеть 7-Eleven из-за продаж поддельных игрушек лабубу
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dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

Китайская компания Pop Mart подала в суд на сеть магазинов из США 7-Eleven за продажу поддельных игрушек лабубу. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для иска стал опубликованный в социальных сетях американской девушкой видеоролик, в котором были показаны выставленные на продажу в магазине 7-Eleven подделки стоимостью $25. Оригинальные игрушки Pop Mart стоят почти столько же, но игрушки и упаковка в 7-Eleven были очень низкого качества.

22 июля сообщалось, что выпускающая популярные куклы лабубу фирма Pop Mart перегнала в своей стоимости российскую транснациональную энергетическую компанию «Газпром».

20 июля стало известно, что совокупный объем продаж игрушек с персонажем лабубу на маркетплейсе Wildberries с начала 2025 года превысил 1,5 млрд рублей. Несмотря на появление первых товаров с лабубу на площадке еще в июле 2024 года, значительный рост спроса стартовал лишь в мае текущего года. Тогда продажи прыгнули на 4700% по сравнению с апрелем, достигнув десятков миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на новые жуткие игрушки.

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