Востоковед назвала причину конфликта между Таиландом и Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей подогревается внутриполитическими разногласиями в обеих странах и в этот раз возобновился из-за неосторожных слов временно отстраненной от власти премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Центра АСЕАН МГИМО, востоковед Екатерина Колдунова.

«Внутриполитические разногласия в Таиланде между военными и временно отстраненной от власти премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават стали одной из причин начала конфликта. Не так давно политик имела неосторожность пожаловаться на военных в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром [Камбоджи] Хун Сеном. Этот разговор стал достоянием общественности и послужил триггером к возобновлению пограничного конфликта», — пояснила востоковед.

По ее мнению, в ближайшее время конфликт будет локализован и перейдет в вялотекущую фазу.

«В пользу этого сценария развития событий говорит политическая культура двух стран и опыт предыдущих вспышек конфликта. Однако полностью он снят с повестки дня не будет», — заключила Колдунова.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Исполняющий обязанности премьера Таиланда заявил, что боевые действия с Камбоджей усиливаются и могут перерасти в полномасштабную войну. Подробнее читайте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее востоковед предсказал, когда закончится конфликт между Таиландом и Камбоджей.