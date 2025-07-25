В Таиланде оценили возможность участия третьей стороны в переговорах с Камбоджей

Таиланд отвергает участие третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей. Об этом в интервью Reuters заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

«Таиланд отверг посреднические усилия третьих стран по прекращению продолжающегося конфликта с Камбоджей, настаивая на том, чтобы Пномпень прекратил нападения и урегулировал ситуацию только путем двусторонних переговоров», — говорится в сообщении.

По данным Пхалангкуна, США, Китай и Малайзия предложили свое посредничество для переговоров, однако Бангкок стремится к двустороннему решению конфликта. Он подчеркнул, что двустороннее общение — лучший выход, поскольку происходит конфронтация между двумя странами.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Камбоджи созвал экстренное совещание из-за конфликта с Таиландом.