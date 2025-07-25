МИД Камбоджи созвал экстренное совещание из-за конфликта с Таиландом

МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с главами зарубежных дипмиссий в Пномпене на фоне эскалации конфликта на границе с Таиландом. Об этом сообщает местная газета Khmer Times.

«В ответ на эскалацию напряженности на границе между Таиландом и Камбоджей Министерство иностранных дел сегодня утром проводит совещание со всеми послами в Камбодже», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, мероприятие направлено на рассмотрение причин конфликта между Камбоджей и Таиландом и поиск дипломатических решений кризиса в отношениях двух стран.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

Ранее Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей.