В парламенте Израиля прошло голосование о присоединении Западного берега реки Иордан

Кнессет (парламент Израиля) принял декларацию с призывом к правительству Израиля аннексировать территорию Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил портал Ynet.

Сообщается, что по результатам опроса 71 из 120 депутатов Кнессета поддержали резолюцию о «распространении суверенитета Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан», и только 13 высказались против.

Авторами инициативы являются депутаты Смихи Ротман (Религиозная сионистская партия), Дана Иллоуза (партия «Ликуд») и Лимора Сон Хармелеха (партия «Оцма Йехудит»). В основу документа заложена мысль о том, что указанные земли являются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа».

В настоящий момент Западный берег находится под частичным контролем Палестинской администрации. Отмечается, что принятый документ носит лишь декларативный характер и не имеет юридической силы.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Израиль немедленно прекратить насилие на оккупированных палестинских территориях и обеспечить защиту гражданского населения. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа, Небензя отметил, что израильские войска проводят боевые операции и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в БРИКС высказались по объединению Газы и Западного берега Иордана.