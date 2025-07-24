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Президент Литвы поставил премьеру ультиматум: объясниться или уволиться

Президент Литвы дал премьеру две недели, чтобы объясниться или уволиться
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Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьеру Гинтаутасу Палуцкасу две недели «на раздумья» относительно своего будущего на посту главы кабинета министров республики. Об этом сообщил советник президента Фредерикас Янсонас, передает «Sputnik.Литва».

«Президент попросил премьера в течение следующих двух недель аргументированно ответить на вопросы общественности, либо в принципе рассмотреть возможность своего дальнейшего пребывания на посту премьера», — отметил он.

Как писали литовские СМИ, еще до своего назначения на пост премьера Палуцкас без очереди получил в банке кредит для фирмы, где был ведущим акционером. Кроме того, еще в 2012 году, будучи главой администрации столичного муниципалитета в Литве, будущий глава кабмина попал под суд за злоупотребление служебным положением. Речь шла об оказании протекции по коммунальному контракту.

Также, как писал портал Delfi, компания Dankora, которой владеет супруга брата премьера Палуцкаса Виргиния Палуцкене, получила европейскую поддержку и потратила большую ее часть на закупку товаров у компании Garnis, частично принадлежащей главе кабмина.

До этого сообщалось, что Палуцкас и спикер парламента Саулюс Сквернялис были срочно доставлены в убежище из-за падения на территории страны похожего на беспилотник объекта, который, предположительно, залетел из Белоруссии. При этом прилетевший объект был изготовлен из фанеры и пенопласта.

Ранее в Литве оценили действия Польши на границе.

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