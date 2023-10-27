Южная Корея запросила у РФ данные о саммите Путина и Ким Чен Ына

Южная Корея запросила у России информацию о состоявшемся саммите президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на министра иностранных дел Республики Корея Пака Чина.

«Российская сторона сообщила, что состоялся диалог по различным вопросам для укрепления дружбы и отношений между двумя странами. Детально вопросы военного сотрудничества не обсуждались. Мы попросили Россию подтвердить информацию и о части, касающейся возможной передачи КНДР ракетных технологий», — сказал Пак Чин во время парламентской проверки.

По словам главы южнокорейского МИД, Сеул проинформировал Москву, что не будет бездействовать и предпримет ответные меры, если выяснится, что РФ передала Пхеньяну оружейные технологии. Какими будут эти меры, министр не уточнил.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина прошла в сентябре 2023 года. Лидеры провели переговоры на территории космодрома «Восточный». В ходе визита в Россию глава северокорейского государства также пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее в США назвали стабильными и позитивными отношения России и КНДР.