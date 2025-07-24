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В МИД РФ оценили реакцию на интервью японской певицы порталу Sputnik

Захарова: реакция на интервью японской певицы порталу Sputnik неадекватна
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Реакция, которую вызвало в Японии интервью певицы Саи порталу Sputnik, участвующей в выборах, трудно назвать адекватной, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это все, конечно, из разряда какого-то неадекватного реагирования на внутриполитические процессы в Японии», — отметила дипломат.

Она отметила, что Токио копирует практики Вашингтона, напомнив, что в США тоже любят говорить о «русском вмешательстве» в выборы. Захарова также усомнилась, что интервью могло как-то сказаться на результатах голосования.

Сая поговорила с журналистом «Sputnik Япония» на прошлой неделе, рассказав о причинах пойти на местные выборы и политических взглядах партии «Сансайто», от которой она баллотируется. После интервью в японских СМИ поднялась шумиха, а глава партии раскритиковал поступок Саи.

На днях правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) проиграла выборы в парламент Японии. При этом японский премьер Сигэру Исиба отказался покидать свой пост.

Ранее Трамп объявил о крупнейшей торговой сделке с Японией.

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