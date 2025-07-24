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СМИ: сотрудников Белого дома обязали согласовывать заявления об Эпштейне

NBC: Белый дом попросил чиновников не говорить об Эпштейне без согласования
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Alex Brandon/AP

В Белом доме попросили членов американской администрации не говорить о скандально известном финансисте Джеффри Эпштейне без согласования с вышестоящим руководством. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

«Помощники в Белом доме дали понять, что никому в администрации не разрешено говорить об Эпштейне без согласования на высоком уровне», — говорится в сообщении.

По словам собеседника телеканала, Трамп и его помощники выбрали молчание в качестве стратегии. По информации NBС, это делается с целью пресечь критику его отказа опубликовать файлы, в которых подробно описывается расследование федеральным правительством в отношении Эпштейна.

19 июля стало известно, что Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету. Американский лидер намерен добиться компенсации за ущерб репутации, который был нанесен ему после публикации The Wall Street Journal о непристойном рисунке, который политик якобы подарил Эпштейну на 50-летие. Газета WSJ принадлежит Мердоку.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп тремя словами отреагировал на фото с Эпштейном.

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