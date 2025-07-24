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Трамп посетит Шотландию с пятидневным визитом для открытия гольф-клуба

Жители Шотландии приготовились встречать Трампа протестами
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Peter Morrison/AP

Президент США Дональд Трамп прибудет в Шотландию с пятидневным частным визитом, местные активисты готовятся встретить его протестами. Об этом сообщает Daily Record.

Политик намерен посетить свои гольф-курорты «Тернберри» и «Мени». Несмотря на то, что это неофициальный визит, президент США 28 июля встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По данным DR, Трамп также может провести встречу с первым министром Шотландии Джоном Суинни.

Коалиция «Остановить Трампа» подтвердила, что организует протесты в центре Абердина и у консульства США в Эдинбурге 26 июля в первую половину дня.

Также запланированы протесты в Абердиншире, где Трамп, как ожидается, откроет новое поле для гольфа на 18 лунок, названное в честь его матери Мэри Энн Маклауд Трамп, родившейся на острове Льюис.

Впервые о планируемом визите Трампа в Шотландию в конце июня писала газета The Daily Mail. Целью поездки называлось посещение трех полей для гольфа, которыми владеет политик. Самолет Air Force One с президентом на борту должен приземлиться на аэродроме Прествик в округе Саут-Эршир. Службы безопасности ожидают массовых протестов, как это было в 2018 году во время его первого путешествия в регион.

Согласно материалу, местные «Зеленые» запустили сбор подписей под петицией «Выгоните Трампа». По их мнению, американский лидер представляет «явную и реальную угрозу климату, миру и правам человека во всем мире».

Ранее британская полиция задержала пять человек по делу о порче поля для гольфа Трампа.

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