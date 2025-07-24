В Кремле заявили о готовности содействовать мирным переговорам Еревана и Баку

Россия всячески поддерживает переговоры Армении и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. И мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о плане по Зангезурскому коридору.

При этом, он подчеркнул, что данный вопрос — «это суверенное дело Армении и Азербайджана», Москва, со своей стороны, готова содействовать этому переговорному процессу.

Как сообщали ранее испанские СМИ, со ссылкой на документ, полученный от членов армянской диаспоры, власти Армении якобы согласовали с Баку и Вашингтоном меморандум, который предполагает передачу Зангезурского коридора под управление американской частной военной компании. Ереван уже опроверг, что меморандум был им согласован. «Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией.

Журналисты считают, что США стремятся «установить жесткий контроль» над границей между Арменией и Ираном, а Турция преследует «экономические выгоды». Подробности читайте в материале «Газеты.Ru»

Ранее Трамп оценил возможность урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.