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Песков назвал позитивными договоренности с Украиной об обменах

Песков: гуманитарные предложения РФ на переговорах с Украиной чрезвычайно важны
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Александр Рюмин/РИА Новости

Гуманитарные предложения России на переговорах с Украиной чрезвычайно важны, они должны быть на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле, передает РИА Новости.

Он отметил, что предложения российской делегации — конкретные, конструктивные, которые нужны как Москве, так и Киеву.

«Продолжение обмена, возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники... Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке. Но [это] все-таки позитивный аспект», — сказал представителям Кремля.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию военного конфликта. Встреча началась около 20:30 мск в закрытом для прессы режиме.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

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Переговоры в Стамбуле
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