«Авиапарк» выставили на продажу

Крупнейший в Европе ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском поле выставили на продажу за 100 млрд рублей. Об этом пишет издание «Ведомости».

Это уже вторая попытка продать этот центр. В первый раз собственники попытались избавиться от построенного в 2014 году объекта в 2017 году — они пытались передать новому собственнику половину ТРЦ и использовать вырученные средства на покрытие долговых обязательств. Сейчас половину вырученных на продаже «Авиапарка» средств также планируется использовать на уплату долгов.

Сейчас «Авиапарк» принадлежит оффшорной кипрской компании Darkforest Holding Company и его текущие бенефициары не известны. Изначально компания принадлежала бывшему топ-менеджеру Amma Development Михаилу Зайцу и Аркадию Ротенбергу. После ввода санкций в 2014 году Ротенберг передал свою долю в объекте своему сыну Игорю, а затем и дочери Лилии. Однако, согласно заявлениям Ротенбергов, с 2021 года они не имеют отношения к этому объекту.

Сейчас из 400 тыс. кв. м площадей «Авиапарка» свободно лишь 5% — большую часть территории объекта занимают арендаторы.

До этого в Петербурге с дисконтом продали большой ТРЦ «Июнь».

Ранее сообщалось, что государство планирует продать контрольный пакет «Южуралзолота».