Большой торговый центр продали в Санкт-Петербурге

ООО «Нордфасад» Бориса Барского и Владимира Лапушкина стало владельцем 100% ООО «ТРК-Петербург-2», которому принадлежит ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ.

«Торговый центр, который перешел к Сбербанку за долги, пытались продать более трех лет. Найти покупателя удалось только при снижении начальной цены почти вдвое», — говорится в публикации.

Как пишет РБК, Сбербанк получил за долги 19 торговых центров в разных городах России. Отмечается, что среди лотов были и права требования долга к ООО «ТРК-Петербург-2» за построенный в 2006 году ТРЦ «Июнь» — четыре миллиарда рублей.

Инвесторов по такой цене объект не заинтересовал, а на следующих торгах в цену снизили на 269 миллионов рублей, но тоже безрезультатно.

В результате в 2024 году договор купли-продажи был заключен с единственным участником торгов по начальной цене — 2,15 миллиарда рублей.

В апреле сообщалось, что судебные приставы приняли решение изъять у миллиардера Алексея Хотина его статусные отель Four Seasons и торговую галерею у Красной площади. Федеральная служба судебных приставов требует передать их и другие активы бизнесмена государству. Хотин долгое время был московским королем недвижимости, скупая торговые центры и бизнес-центры. Кроме того, предприниматель также создал банк «Югра», который в итоге привел его в тюрьму. «Югра» потеряла лицензию в 2017 году, на Хотина завели дела о растрате и в марте отправили в колонию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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