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Путин позвонил Зюганову

Путин позвонил Зюганову и поздравил его с днем рождения
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и поздравил его с днем рождения, ему исполнился 81 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, Владимир Владимирович, приветствую вас. Спасибо большое, спасибо что не забываете в это суровое время», — сказал Зюганов.

Он отметил, что «этот диалог, он всегда помогает решать проблемы».

Зюганов также добавил, что впереди отчетный съезд КПРФ и отметил, что направил главе государства политический отчет.

В 2023 году Зюганов высказал мнение, что необходимо выпороть тех, кто в Северодвинске позволил Путину выступать на морозе без шапки. Зюганов сделал соответствующее заявление на встрече главы государства с руководством Госдумы и лидерами фракций. Во время нее Путин упомянул церемонию поднятия флага РФ на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске. В ходе церемонии российский лидер выступал на улице без головного убора. «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов», — сказал Зюганов.

Ранее Си Цзиньпин кратко пообщался с Зюгановым.

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