В Таиланде задержали банду россиян-вымогателей, пытавших соотечественников

Банду вымогателей разоблачили в Таиланде. Об этом сообщает Mash.

Организатором ОПГ оказался 26-летний петербуржец Давид Бланка, выдававший себя за журналиста. Он имел поддельное журналистское удостоверение, а также фальшивые загранпаспорта и дипломы. По данным следствия, группа во главе с Бланкой занималась грабежами. Жертвами становились российские туристы.

Одним из пострадавших стал мужчина по имени Антон. Преступники его избили и угрожали отрезать палец, требуя выплатить 500 тыс. рублей. Ему удалось вырваться и спастись.

При задержании Бланка заявил, что сам стал жертвой похищения, а его девушка отдала за освобождение дорогие часы Rolex стоимостью 600 тыс. бат и перевела около 4 млн рублей в биткоинах.

Пострадавший Антон также оказался в полиции по обвинению в порче имущества и нарушении визового режима. Двое других подозреваемых в вымогательствах, Евгений Л. и Иоанн Б., успели уехать из Таиланда до ареста.

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