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Французские СМИ сообщили о конфликте между Макроном и главой МВД

Le Parisien: Макрон жестко отреагировал на статью главы МВД о «конце макронизма»
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Mohammed Badra/Pool/Reuters

Во французских политических кругах нарастает напряженность между президентом Эммануэлем Макроном и министром внутренних дел Брюно Ретайо. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на информированные источники.

Источники издания утверждают, что на последнем заседании кабинета министров Макрон публично задал Ретайо «жесткие вопросы», касающиеся роста преступности на юге Франции. Журналисты предположили, что такая президентская реакция стала ответом на недавнюю публикацию главы МВД в Valeurs Actuelles, где тот заявил, что «макронизм завершится вместе с Макроном», и обвинил президента в политической двойственности.

В статье Ретайо критически отозвался о политическом курсе президента, утверждая, что попытка объединить правую и левую повестку приводит лишь к параличу власти. Его высказывания вызвали резкую реакцию со стороны приближенных к Макрону политиков — среди них экс-премьер-министр Элизабет Борн, министр образования и министр охраны природы Аньес-Панье Рюнаше.

По данным издания, Ретайо, возглавляющий правоцентристскую партию «Республиканцы», не входит в круг политических союзников президента и в последнее время неоднократно критиковал его действия. Министры правительства негативно восприняли такие выпады, особенно учитывая сложную ситуацию с безопасностью в стране.

Ранее Макрон лично подал в суд на блогера из США из-за слов о первой леди Франции.

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