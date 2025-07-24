Стало известно, что Байден продал права на свои мемуары

WSJ: Байден за $10 млн продал права на свои будущие мемуары

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден продал права на свои будущие мемуары за $10 млн. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации собеседников издания, бывший президент продал права на свои мемуары издательству Hachette Book Group. За аванс в $10 млн Hachette Book Group получила право на распространение книги Байдена по всему миру. Интересы экс-президента при заключении сделки представляло Creative Artists Agency.

Wall Street Journal отметила, что сроки завершения рукописи и планы по ее рекламе, скорее всего, будут зависеть от состояния здоровья бывшего главы государства.

20 июля конгрессмен Байрон Дональдс заявил, что бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы государства.

Ранее в Белом доме призвали Байденов «заткнуться».