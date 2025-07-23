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В Белом доме призвали Байденов «заткнуться»

Пресс-секретарь Белого дома Левитт призвала «заткнуться» семейство Байденов
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Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала «заткнуться» семейство Байденов. К бывшему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру она обратилась в интервью Fox News.

«Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан», — заявила она.

Таким образом Левитт ответила на слова Хантера Байдена, который в интервью для американского Пятого канала в нецензурных выражениях раскритиковал миграционную политику президента Дональда Трампа. Помилованный отцом Хантер Байден красноречиво обратил внимание сограждан на то, что именно мигранты преимущественно работают в сфере общественного питания и выполняют роль обслуживающего персонала в гостиничном бизнесе. При этом он с одобрением отозвался о том, что мигранты приехали в «град на холме», чтобы получить шанс на счастье.

Ранее Хантера Байдена лишили права заниматься юридической практикой в Вашингтоне.

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