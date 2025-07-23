Мединский рассказал о результатах переговоров с Украиной

Глава российской делегации на переговорах с представителями Украины Владимир Мединский рассказал об итогах третьего раунда российско-украинских переговоров. Его слова передает ТАСС.

Все договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Украина согласилась рассмотреть предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги, сообщил Мединский.

Он также подчеркнул, что необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры двух стран могли бы встретиться.

По его словам, позиции РФ и Украины по меморандумам сейчас далеки друг от друга.

Российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров состоится, добавил глава делегации РФ.

Встреча проходила в Стамбуле во дворце Чираган. К данному моменту она завершилась.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что решение о новой встрече делегаций двух стран будет приниматься по выполнении сторонами новых договоренностей.

Ранее появились подробности договоренностей РФ и Украины об обменах.