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Иран примет делегацию МАГАТЭ для обсуждения ядерных обязательств

Иран согласился принять через 2-3 недели техническую делегацию МАГАТЭ
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Иран согласился принять техническую делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие две-три недели для обсуждения выполнения ядерных обязательств. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на брифинге в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Новые обсуждения с агентством необходимы для определения модальностей работы в изменившихся условиях», — пояснил дипломат.

Он уточнил, что визит экспертов позволит согласовать процедурные вопросы.

22 июля глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, не исключает, что в будущем в страну могут вернуться инспекторы агентства.

В этот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы, связанные с Ираном и Украиной.

Ранее Дональд Трамп пригрозил повторить атаку на ядерные объекты Ирана.

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