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Малайзия раздаст деньги гражданам в связи с ростом стоимости жизни

Малайзия раздаст по $23.7 взрослым гражданам из-за роста цен
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Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о новых мерах поддержки населения в связи с ростом стоимости жизни. По данным Bangkokpost, взрослые граждане страны получат единовременную выплату в размере 100 ринггит ($23.70).

Общее финансирование программы помощи составит 15 миллиардов ринггит в 2025 году, что превышает первоначально запланированные 13 миллиардов.

Эти меры были объявлены накануне массовой акции протеста, запланированной на субботу в Куала-Лумпуре. Оппозиция обвиняет правительство в неспособности сдерживать рост цен и невыполнении обещанных реформ. Ожидается участие около 10–15 тысяч человек.

Анвар подчеркнул необходимость дальнейшего снижения нагрузки на население и пообещал дополнительные инициативы для борьбы с бедностью. Правительство также представит новую схему субсидий на топливо марки RON95, которая снизит цену бензина примерно до 1.99 ринггита за литр.

Эксперты считают, что такие шаги необходимы для поддержания внутреннего спроса, однако они создают дополнительное давление на бюджет страны. Экономисты предупреждают, что задержка с реализацией реформы топливных субсидий может помешать достижению цели правительства снизить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2028 году.

Ранее сообщалось, что Малайзия хочет запустить прямые перелеты в три российских города.

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