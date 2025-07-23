Володин раскритиковал переименование бульвара Сталинград во Франции

Володин: мы не можем игнорировать переименование бульвара Сталинград во Франции

Переименование бульвара Сталинград во Франции свидетельствует о том, что европейские страны начинают забывать историю и преуменьшают достижения тех, кто победил фашизм. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заключительного пленарного заседания весенней сессии, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, как в Европе уходит из памяти история, искажается ее суть, а заслуги тех, кто одержал победу над фашизмом, становятся менее значительными. На днях во Франции изменили название бульвара, который носил имя Сталинград. Мы не имеем права это игнорировать», — отметил Володин.

18 июля газета Nice-Matin писала, что переименование «бульвара Сталинград» во французском городе Драп вызвало серьезное недовольство со стороны местных жителей и левых политиков. На заседании муниципального совета города 4 июля, сообщает издание, выборные должностные лица проголосовали за проект переименования, в рамках которого чуть более 40 улиц города будут переименованы.

Бульвар Сталинград станет бульваром Рив-дю-Пайон. Как пишет газета, «противники сожалеют об этом решении».

Ранее в КПРФ решили обратиться к Путину с просьбой переименовать Волгоград.