В Госдуме рассказали, чем занималось на Украине спровоцировавшее протесты НАБУ

Антикоррупционное агентство изначально создавалось в качестве органа-надсмотрщика, а потому ограничение его деятельности вызывает определенное недовольство у западных стран. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

«Принятие закона, который по сути ограничивает прозападный орган, не может не вызывать недовольство западных союзников Украины. По сути, это своеволие со стороны марионеток, которые думают, что они действующие лица. Это была организация, которая создавалась, чтобы приглядывать за украинской политикой и помогать решать, кого поддерживать, а кому препятствовать в поисках власти и возможностей», — пояснил депутат.

Он предполагает, что на Западе сейчас будут сталкиваться два мнения относительно дальнейших действий на Украине.

«С одной стороны будут те, кто станет говорить, что это нарушение договоренностей и надо потребовать от властей Украины оставить в покое антикоррупционное бюро. А виновных в том, что оно оказывается под ударом примерно наказать. С другой стороны будут те, кто нашел еще способы влиять на Зеленского и его режим. Они будут пытаться сгладить негативное впечатление и призывать уходить от репрессивных жестов», — заявил Затулин.

Во вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Ранее в Кремле прокомментировали антикоррупционные митинги на Украине.