Макрон и Мерц обсудят в Берлине разногласия по обороне и торговле

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудят сегодня в Берлине разногласия по ключевым вопросам европейской политики. Об этом со ссылкой на эксперта Джейкоба Росса сообщает Politico.

«Перед лидерами стоит дилемма: достижение внешнеполитических целей требует компромиссов во внутренней повестке», — отметил Росс.

Издание указывает на расхождения позиций по обороне и торговле.

В частности, стороны ранее не согласовали совместную разработку истребителя нового поколения и подходы к военным поставкам Украине. В торговой сфере Германия выступает за урегулирование споров с США, тогда как Франция занимает более сдержанную позицию.

16 июля немецкий политолог Александр Рар прокомментировал отказ Франции закупать у США оружие для отправки на Украину. По мнению эксперта, между Парижем и Берлином возник идейный спор: первый призывает создать европейский военно-промышленный комплекс (ВПК), в то время как второй полагает, что независимость Евросоюза может подождать, когда речь идет о вооружении Киева.

Ранее в ФРГ заявили, что не считают нужным на данном этапе отвечать на пошлины США.