Писториус: на Patriot для Украины есть деньги, но нужно найти сами Patriot

В Европе продолжают искать системы ПВО Patriot, которые нужны Украине, у стран ЕС есть деньги на них, однако теперь нужны сами эти системы. Об этом журналистам заявил глава МО ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

«Так что в наличии есть деньги на эти Patriot, теперь нужны Patriot», — подчеркнул он.

Как отметил глава оборонного ведомства, в ближайшее время в ЕС будет обсуждаться вопрос о том, какая страна сколько систем Patriot готова передать в распоряжение ВСУ.

Журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские военные нанесли разрушительные удары по объектам ВСУ. Ранее Минобороны России отчитывалось об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65. MWM отметило, что потеря Patriot — это серьезный удар по ПВО Украины, особенно в условиях, когда западные союзники Киева сталкиваются с серьезной нехваткой систем и не в состоянии легко восполнить потери.

Ранее политолог объяснил, чего ждать от Трампа по истечении «50 дней».