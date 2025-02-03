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В США назвали самый дорогостоящий провал национальной разведки

Габбард: вторжение в Ирак стало самым дорогостоящим провалом Нацразведки США
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Peter Dejong/AP

Вторжение американских военных в Ирак стало самым дорогостоящим провалом национальной разведки США, который подорвал безопасность и конституционные свободы страны. Об этом заявила кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард в своей колонке для Neewsweek.

Она отметила, что решение о вторжении привело к массовой миграции и дестабилизации на Ближнем Востоке, а также подорвало безопасность и стабильность союзников США в Европе. Кроме того, это привело к подъему террористов из «Исламского государства» (организация запрещена в России), усилению террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и других организаций, «а также к приданию смелости Ирану».

Габбард добавила, что победа Дональда Трампа на выборах президента США является четким мандатом американцев на то, чтобы разорвать череду неудач, положить конец вооружению и политизации разведывательного сообщества.

Подробнее об операции «Буря в пустыне» в Ираке — в материале «Газета.Ru».

Ранее Ирак и США договорились развивать партнерство.

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