В США назвали самый дорогостоящий провал национальной разведки

Вторжение американских военных в Ирак стало самым дорогостоящим провалом национальной разведки США, который подорвал безопасность и конституционные свободы страны. Об этом заявила кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард в своей колонке для Neewsweek.

Она отметила, что решение о вторжении привело к массовой миграции и дестабилизации на Ближнем Востоке, а также подорвало безопасность и стабильность союзников США в Европе. Кроме того, это привело к подъему террористов из «Исламского государства» (организация запрещена в России), усилению террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и других организаций, «а также к приданию смелости Ирану».

Габбард добавила, что победа Дональда Трампа на выборах президента США является четким мандатом американцев на то, чтобы разорвать череду неудач, положить конец вооружению и политизации разведывательного сообщества.

Подробнее об операции «Буря в пустыне» в Ираке — в материале «Газета.Ru».

Ранее Ирак и США договорились развивать партнерство.