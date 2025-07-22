На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему МИД Польши призвал поляков покинуть Россию

Депутат Журова: призыв МИД Польши покинуть РФ нужен, чтобы посеять панику
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министерство иностранных дел Польши могло руководствоваться сразу несколькими мотивами, когда призывало своих граждан покинуть территорию России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Первая и самая банальная причина — безопасность. Я не исключаю, что в МИД Польши действительно обеспокоены, что российские аэропорты часто закрываются из-за налетов БПЛА, и не понятно, что может еще произойти. Так что они призвали поляков покинуть территорию России из соображений безопасности. Второй момент — желание посеять панику среди русского населения. Такая информация может быть нужна, чтобы убедить русских, что якобы в Варшаве что-то знают тревожное, чего не знаем мы в Москве», — пояснила депутат.

Она добавила, что паника от подобного заявления МИД Польши может распространиться не только среди русских, но и среди самих поляков, и это тоже может быть выгодно властям в Варшаве.

«Варшаве надо как-то оправдать перед налогоплательщиками необходимость платить 5% от ВВП страны в НАТО. Поэтому надо людей напугать новостями о том, что какая-то угроза из России идет. Кроме того, американцы говорили, что примерно 1,5% всех взносов в НАТО пойдет на информационную войну. Как раз такие заявления от МИД Польши очень хорошо вписываются в рамки информационной войны. Получился еще и хороший отчет для Вашингтона», — заключила Журова.

МИД Польши порекомендовало своим гражданам на территории России покинуть страну. В публикации на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что из-за продолжающегося сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в РФ возможности оказания помощи гражданам Польши становятся все более ограниченными.

Ранее стало известно, что украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами