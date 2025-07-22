В Госдуме объяснили, почему МИД Польши призвал поляков покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши могло руководствоваться сразу несколькими мотивами, когда призывало своих граждан покинуть территорию России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Первая и самая банальная причина — безопасность. Я не исключаю, что в МИД Польши действительно обеспокоены, что российские аэропорты часто закрываются из-за налетов БПЛА, и не понятно, что может еще произойти. Так что они призвали поляков покинуть территорию России из соображений безопасности. Второй момент — желание посеять панику среди русского населения. Такая информация может быть нужна, чтобы убедить русских, что якобы в Варшаве что-то знают тревожное, чего не знаем мы в Москве», — пояснила депутат.

Она добавила, что паника от подобного заявления МИД Польши может распространиться не только среди русских, но и среди самих поляков, и это тоже может быть выгодно властям в Варшаве.

«Варшаве надо как-то оправдать перед налогоплательщиками необходимость платить 5% от ВВП страны в НАТО. Поэтому надо людей напугать новостями о том, что какая-то угроза из России идет. Кроме того, американцы говорили, что примерно 1,5% всех взносов в НАТО пойдет на информационную войну. Как раз такие заявления от МИД Польши очень хорошо вписываются в рамки информационной войны. Получился еще и хороший отчет для Вашингтона», — заключила Журова.

МИД Польши порекомендовало своим гражданам на территории России покинуть страну. В публикации на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что из-за продолжающегося сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в РФ возможности оказания помощи гражданам Польши становятся все более ограниченными.

Ранее стало известно, что украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше.