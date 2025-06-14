Умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун

В Тюмени умер депутат областной думы Андрей Моргун в возрасте 57 лет

В Тюмени в возрасте 57 лет ушел из жизни депутат областной думы Андрей Моргун. О его смерти сообщил в Telegram-канале коллега по парламенту Фуат Сайфитдинов.

По его словам, Моргун был депутатом шестого и седьмого созывов, работал в комитетах по экономике, природопользованию и социальной политике.

Правительство Югры выразило соболезнования в связи со смертью политика. Церемония прощания состоится 17 июня, точное время и место сообщат позже.

Как рассказал источник URA.RU, в последние месяцы Моргун редко появлялся на заседаниях из-за тяжелой болезни, с которой он долго боролся.

Моргуна избрали депутатом Тюменской областной Думы от Югры. Он работал над законодательными инициативами, направленными на улучшение социальной сферы региона. По данным пресс-службы правительства ХМАО, коллеги отмечали его ответственное отношение к работе и готовность поддерживать инициативы жителей округа.

Ранее бывший министр российского региона погиб в зоне СВО.