В России призвали не связывать Меланию Трамп с СВО

История с влиянием Мелании Трамп на своего мужа и американского президента Дональда Трампа по украинскому вопросу неправдоподобна и надуманна. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Мелания — человек абсолютно аполитичный. Стоит вспомнить ее испуганный вид, когда Трампа впервые избрали президентом в 2016 году, она просто этого не ожидала и не хотела. Сейчас видно, что она немножко успокоилась, и стала более общественно ангажирована. При этом Мелания не вмешивалась ни в какие дрязги, и никогда не делала высказываний относительно России или Украины. Эти слухи намеренно распускаются внутри США, чтобы связать ее с Киевом», — сказал американист.

Кроме того, Дональд Трамп — это не тот человек, который в вопросах бизнеса и политики станет прислушиваться к мнению своей спутницы жизни, считает Ордуханян.

«Трамп точно не тот человек, которого можно охарактеризовать английской фразой pillow talk listener, то есть это тот супруг, который прислушивается к разговорам на подушках. По сути, это когда супруги ложатся спать, и жена мужу что-то наговаривает на ушко относительно работы. Трамп такого бы просто не потерпел, он не даст собой управлять», — заключил Ордуханян.

Американское издание The Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона сообщило, что президент США начал угрожать России из-за своей жены Мелании. По словам Бэкона, жена президента каждый день рассказывает ему о происходящем на Украине.

«Думаю, мы должны поблагодарить Меланию. Даже президент сказал, что жена каждый день напоминает ему, что Россия бомбит украинские города каждую ночь», — заявил конгрессмен.

Ранее Трампа предупредили об «украинской ловушке» из-за поставок оружия ВСУ.