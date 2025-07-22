Лавров заявил, что подстрекательство Украины к терактам в РФ будет получать отпор

Подстрекательство Украины на теракты против российских объектов будет получать достойный отпор. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш, передает РИА Новости.

«Постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан РФ... не прекращаются эти действия. Конечно же, они будут получать достойный отпор», — сказал глава российского МИД.

Лавров добавил, что Москва достигнет всех целей, «которые пытаются заблокировать Европейский союз руками киевского режима».

Он также заявил, что Европа «остервенела» и стала частью «международного оборзения» по отношению к России.

15 июля министр иностранных дел РФ на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что страны НАТО «споткнулись» на Украине, но продолжают использовать ее в качестве «наконечника» против России, делая вид, что доведут дело до конца.

Ранее Лавров оценил угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах.