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В России рассказали, в каком случае Трамп «оставит» Украину

Политолог Асафов: Трамп покинет Украину, как только издержки превысят прибыль
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Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перестанет участвовать в поддержке Украины, как только издержки окончательно превысят прибыль, которую получает Вашингтон. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Александр Асафов.

«Когда мы рассматриваем позицию Соединенных Штатов в целом, а не только Трампа в отношении украинского конфликта, то очевидно, что Вашингтон заинтересован в сдерживании России, в том, чтобы Москва была затянута в конфликт, чтобы действовали санкции. Поэтому верхнеуровневая задача не предусматривает отход от Украины. Другой вопрос, который очевидно заботит Трампа, — это стоимость этого сдерживания», — пояснил политолог.

По его мнению, самая выгодная ситуация для Трампа состоит в том, что конфликт продолжится, Россия останется под санкциями, но все издержки за ведение конфликта перейдут на плечи европейцев.

«Для американского президента это была бы ситуация «win-win». Однако, очевидно, что не все идет так, как хотелось бы. Конечно, уже сейчас говорят, что Украина может стать личным Афганистаном Трампа, и это действительно так, но это его мало заботит. Он, несмотря на свою эксцентричность, больше внимания уделяет именно экономической составляющей. И как только США перестанут получать выгоду, Трамп будет выводить страну из проекта «Украина», — заключил Асафов.

В статье для The Wall Street Journal бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассматривает варианты выхода из конфликта на Украине как на дипломатическом, так и на военном уровне.

Ранее в США раскрыли причину угроз Трампа России.

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